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«Как красиво капли по бедру!»: Лопырева в пенной ванне распалила поклонников

Модель отдыхает на Мальдивах и радует фолловеров сладкими снимками.

«Как красиво капли по бедру!»: Лопырева в пенной ванне распалила поклонников
Виктория Лопырева. Фото: Global look press

Виктория Лопырева уже почти год путешествует по жарким странам. Звезда долгое время жила в Арабских Эмиратах и Турции, курсируя между ними по очереди. На сей раз блондинка обосновалась на Мальдивах, выбрав отель с панорамными окнами, собственным бассейном и джакузи напротив океана.

Снимки из этой пенной ванны потрясли ее поклонников. В личном блоге Виктория обнародовала кадры, возлежа в теплой воде в эффектной позе. Лимонное мини-бикини подчеркивало ее роскошный загар, а струя воды, направленная из включенного душа на бедро, делала нужный акцент.

«Как красиво капли по бедру стекают!», «За эти бедра все отдам!», «У Виктории фигура моей мечты», «Топовая», «Лучшая», «Сексуальная леди», «Обольстительная какая!» — отреагировали фолловеры.

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