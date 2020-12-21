Ольга Прокофьева о болезни Анастасии Заворотнюк: «Семья дала понять, что хочет справляться сама»

Артистки Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня» в начале двухтысячных годов. В кино они сыграли антагонисток, а вот в жизни были очень дружны. Приятельские отношения сохранились и по сей день.

Между тем, когда Анастасия Заворотнюк узнала о своем тяжелом недуге, она закрылась абсолютно ото всех, кроме членов своей семьи.

Актриса прервала общение, чтобы сохранить в секрете детали своей болезни. Ольга Прокофьева с пониманием отнеслась к желанию подруги.

«Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг», — поделилась Ольга Прокофьева во время YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.

Актриса уверена, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится в атмосфере любви и окружена заботой близких.

Ольга Прокофьева считает, что в этом смысле звезде очень повезло, ведь рядом с ней любящий муж, дети и мама.

«Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», — заключила актриса.

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