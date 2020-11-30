«Мы справимся»: дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала открытое обращение

Анна Заворотнюк призналась в любви к своей знаменитой маме.

Накануне в России отмечался День матери. Дочка известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна тепло поздравила с этим праздником свою маму, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием.

Девушка опубликовала в сторис Instagram архивное фото с близким человеком и выразила надежду, что ее мама Анастасия Заворотнюк скоро поправится.

«Люблю тебя бесконечно, — обратилась к родительнице Анна Заворотнюк. — Мы со всем справимся, и все будет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты».

Девушка также высказала пожелание о том, чтобы все родители не болели и жили как можно дольше.

Напомним, о том, что известная актриса Анастасия Заворотнюк борется с болезнью, стало известно чуть больше года назад. Звезда проходит лечение в частных клиниках Москвы, родные Заворотнюк отказываются давать какие-либо комментарии о состоянии актрисы.

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Некоторое время назад Анастасию видели на телестудии. По предположениям инсайдеров, она дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову, которое скоро выйдет в эфир.

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