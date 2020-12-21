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«Мое сокровище»: Бузова показала редкий кадр с моложавой мамой

Фанаты певицы засыпали ее комплиментами.

«Мое сокровище»: Бузова показала редкий кадр с моложавой мамой
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими фанатами редким кадром с мамой. Девушка подарила ей букет розовых роз и запечатлелась на память, оставив трогательную подпись.

«Драгоценные минуты рядом. Мое сокровище!», — написала Бузова в Instagram.

Ольга Бузова с мамой
Ольга Бузова с мамой. Скриншот: instagram.com/buzova86

Подписчики засыпали их комплиментами.

«Какие красавицы! Ого, какая мама! Безумно красивые!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что несколько дней назад Ольга в дуэте со своим возлюбленным Давой выпустила новый трек – «Снежинки». Также она отметилась в новом тандеме. В новогоднюю ночь ее можно будет увидеть на сцене вместе с блогером Даней Милохиным. Оба были приглашены в качестве ведущих концерта на «МУЗ-ТВ».

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