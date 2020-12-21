«Мое сокровище»: Бузова показала редкий кадр с моложавой мамой

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими фанатами редким кадром с мамой. Девушка подарила ей букет розовых роз и запечатлелась на память, оставив трогательную подпись.
«Драгоценные минуты рядом. Мое сокровище!», — написала Бузова в Instagram.
Подписчики засыпали их комплиментами.
«Какие красавицы! Ого, какая мама! Безумно красивые!», — писали пользователи Сети.
Напомним, что несколько дней назад Ольга в дуэте со своим возлюбленным Давой выпустила новый трек – «Снежинки». Также она отметилась в новом тандеме. В новогоднюю ночь ее можно будет увидеть на сцене вместе с блогером Даней Милохиным. Оба были приглашены в качестве ведущих концерта на «МУЗ-ТВ».