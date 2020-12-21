Стильная классика: Бузова в черном мини-платье с рукавами-буфами позировала у елочки

Звезда за один день может сменить несколько нарядов.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова недавно вместе с коллегами обратилась к телезрителям по поводу закрытия реалити-шоу, которое шло в эфире 16 лет. Блондинка призналась, что ей очень сложно это принять. Тем не менее, ТНТ уже приняло решение. Что будет дальше, и как сложится судьба ведущих, Бузова умолчала. Сейчас девушка занята на новых проектах, один из которых обсудила накануне с Андреем Малаховым.

Кроме того, Бузова успевает уделять время и родным. К ней из Петербурга приехала мама, и поющая теледива устроила совместную фотосессию. Правда, как обычно, закончила звезда работу уже далеко за полночь.

Каждый свой наряд певица старается продемонстрировать поклонникам. Она не раз признавалась, что обожает свою работу еще и за то, что в течение дня может несколько раз сменить образ. И один из них продемонстрировала фолловерам в Instagram.

Бузова позировала на фоне нарядной елочки в черном платье мини с рукавами-буфами. Она призналась:

«Меня в эти дни буквально захлестывает ожидание счастья, ощущение чего-то волшебного и всепоглощающая любовь. Не давайте неприятностям охладить или ожесточить ваше сердце», — посоветовала звезда.

Кстати, ко встрече Нового года певица уже подготовилась. Они с бойфрендом Давидом Манукяном нарядили елочку и украсили интерьер квартиры.

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