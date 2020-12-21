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«Мечтает Собчак, но получает его Бузова!»: поющая телеведущая провела вечер в компании Андрея Малахова

Звезда телепроекта «Дом-2» повеселилась с коллегой и его супругой.

«Мечтает Собчак, но получает его Бузова!»: поющая телеведущая провела вечер в компании Андрея Малахова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в своем невероятно плотном графике находит время не только на встречи с родными – накануне она устроила семейную фотосессию с мамой, — но и на визиты к друзьям. Уже поздно вечером поющая телеведущая навестила Андрея Малахова и его супругу, весело проведя время за чашечкой гречишного чая.

 

«Это эксклюзив! Об эксклюзиве мечтает Собчак, но получает его Бузова!», — подметила звезда.

Вместе с Малаховым Бузова, по всей видимости, обсудила сотрудничество, которое выльется в новый проект. Об этом девушка намекнула уже позже, сидя в машине. Теледива призналась, что после известий о закрытии «Дома-2», ведущей которого она является, ей посыпались не только злорадные комментарии и хейт, но и слова поддержки.

«К счастью, у меня рядом со мной есть потрясающие люди, друзья, которые всегда будут рядом, и с которыми мы еще просто горы свернем!», — отметила она Малахова и поблагодарила за вечер.

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