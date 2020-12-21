«Молодец парень»: Дима Билан пришел на съемки к Саше Плющенко

Саша Плющенко оттачивает мастерство на льду, в школе фигурного катания своего звездного папы, также успевает участвовать в других проектах. Сейчас, например, мальчик снимается в сериале IVI продюсеров Тины Канделаки и Серея Шнурова «Чума». В нем также снялись Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепуренко и другие. На площадке Гном Гномыча проведал крестный – Дима Билан.

«Насмеялись сегодня с Сашей, молодец парень, умеет распределять время на работу и отдых с солдатиками и игрушками!», — написал Билан в своем Instagram.

Напомним, что Саша Плющенко принимает участие в шоу «Лебединое озеро», постановщиком которого является его отец Евгений Плющенко. Зрители смогут его увидеть на ВТБ-Арене с 30 декабря.

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