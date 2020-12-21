Акцент на сияние: Гагарина в платье из крупных золотых пайеток и шубе продефилировала на съемку

Певица не изменила себе, облачившись в мини.

Недавно историк моды Александр Васильев, оценивая гардероб 33-летней певицы Полины Гагариной, отметил один недочет – красавица выбирает наряды не по статусу. В них она не выглядит как звезда Номер один. По его мнению, исполнительнице нужны сложносочиненные аутфиты.

На этот раз Гагарина выбрала ослепляющее золотом мини-платье из крупных пайеток. Поверх наряда красавица накинула шубку с длинным ворсом. Певица продефилировала на съемку – по дороге она распевалась, держа в руках микрофон.

Кстати, семья Полины Гагариной уже подготовилась к Новому году. Нарядная елочка, украсившая особняк звезды, очень понравилась ее младшей дочке, трехлетней Мии.

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