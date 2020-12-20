«Это так ранит»: дочка Алексея Чумакова заявила, что не любит его

Известный певец Алексей Чумаков в это воскресенье был приглашен на проект телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» в качестве члена жюри.

Вокалиста невероятно растрогало, когда после выступления Ирины Шведовой на сцену к певице поднялась ее дочка Надежда и двое внуков. Малыши принялись играться и шутить со своей звездной бабушкой. А Алексей Чумаков тут же вспомнил о маленькой дочери Амелии. Он рассказал небольшой эпизод из семейной жизни.

«Недавно дочку спрашиваю: «Ты меня любишь?» А она говорит: «Папа, я вот маму очень люблю, а тебя я не люблю». Казалось бы, прикол и прикол. Но это так ранит. Не могу… Я смотрю на нее, и мне хочется откусить от нее все», — поделился Алексей Чумаков.

Вокалист дал понять, что с невероятной нежностью и теплотой относится к наследнице, которая в три года умеет вот так пошутить над родителем.



Напомним, дочка Амелия стала очень долгожданным ребенком для Алексея Чумакова и его жены Юлии Ковальчук.

Не так давно певец дал понять, что они с супругой планируют в обозримом будущем стать родителями еще раз. Исполнитель мечтает о сыне.

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