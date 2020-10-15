«Кризис не заканчивался»: Чумаков поделился деталями отношений с Ковальчук

Поп-исполнители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук по версии журнала «ОК!» были признаны лучшей парой пятилетия. Несмотря на общепризнанную награду, некоторые поклонники отмечают холодность в отношениях звездной пары. Однако муж певицы Юлии Ковальчук развеял все мифы о ссорах в их семье.
Алексей Чумаков стал героем одного из выпусков авторского шоу Алены Жигаловой «Алена, блин!». Именно там экс-участник «Народного артиста» рассказал о том, как на протяжении 13 лет сохранять взаимопонимание и уважение в браке.
«Кризис в наших отношениях не заканчивался никогда! Ведь мы идем на встречу друг другу, пока хотим, а как только не хотим, то не идем», — признался певец.
Под этой философской фразой певец имел в виду то, что иногда супругам необходимо проводить время раздельно друг от друга. Сами артисты так и поступают.
Напомним, недавно пара праздновала семь лет со дня свадьбы. Юлия Ковальчук написала трогательный текст с признанием в любви Чумакову.
«7 лет со свадьбы — как один вдох! Я рядом всегда… 1/3 нашей жизни — почти 13 лет…» — подчеркнула экс-солистка группы «Блестящие».