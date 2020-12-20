«Приспособить по усмотрению»: Анастасия Волочкова натянула авоську на лицо

Известная балерина Анастасия Волочкова давно прослыла мастерицей эпатажа. Так и кажется, что все мысли звезды заняты тем, чем бы ей еще удивить публику. Поскольку к ее знаменитым шпагатам и фото в микро-бикини общественность уже привыкла, Анастасия Волочкова решила придумать нечто эдакое.

Балерина поделилась снимком в сторис Instagram, который, по ее мнению, точно способен взорвать социальную Сеть и спровоцировать горячее обсуждение экстравагантного образа.

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Анастасия Волочкова вместо вуали натянула на лицо авоську, таким образом показав, как сумку для покупок в супермаркете можно апгрейдить под головной убор.

«Любой предмет можно приспособить по усмотрению», — подписала фото Анастасия Волочкова.

Очевидно, что балерина от своей идеи в восторге. Текст она сопроводила смайликом, изображающим хохочущего человека.

Кстати, на фото Волочкова продемонстрировала не только лицо, в кадр попала и роскошная грудь звезды. На это тут же обратили внимание пользователи Сети.

«Патчи закончились, вот и авоську нацепила», «Первое место по приспособлению предметов у Самбурской, с куриной кожей на лице», «Грудь похожа на пятую точку Кардашьян», — обсуждают демарш Анастасии Волочковой.

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