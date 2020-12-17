«Немножко больно»: Анастасия Волочкова призналась, почему ее 15-летняя дочка сбежала к отцу

Анастасия Волочкова не скрывает, что встречалась со многими мужчинами. Она до сих пор тепло отзывается об олигархе Сулеймане Керимове, который осыпал ее подарками и переписывал на нее недвижимость. При этом единственную дочку балерина родила от Игоря Вдовина, которого называет альфонсом. Не раз она рассказывала, как бизнесмен занимал у нее миллионы рублей и не возвращал. Более того, мужчина едва не оставил ее без особняка.

В этом году дочке Волочковой исполнилось 15 лет. Они жили вместе, но год назад отношения в артистки с наследницей испортились. Тогда в доме звезды поселился таинственный возлюбленный, о котором она до сих пор ничего не рассказывает. В итоге девочка стала жить со своим отцом и его новой возлюбленной Еленой Николаевой. Наследница балерины быстро подружилась с мачехой. В интервью для шоу «Алена, Блин!» танцовщица рассказала, как делала все для дочки, но она в итоге ее предала.

«Она очень талантливая. Поскольку она не по годам развита, она занимается благотворительностью. У нее сейчас жизнь аккумулирована в центе, ей удобно так жить. Я понимаю, что она отчасти как средство манипуляции для этого Вдовина. Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто. Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: „Я тебе дам всем, но мама ни копейки не получит“. И человек соглашается на такие условия. Мне, честно говоря, немножко больно», — поделилась Анастасия.

«Ее поставили в такие условия, в такие рамки. Я ее не осуждаю. Моя дочка родилась с золотым тазиком. Я всегда пыталась донести ей, что все это непросто так, это не валится в руки, а это заработанные реальным трудом деньги», — отметила она.

По словам балерины, она даже возила наследницу в детски дом, чтобы показать, как живут другие дети. Волочкова не стала пояснять, как относится к новой пассии Вдовина, но отметила, что девушка еще не его жена.

«Я дружу с бывшей женой моего бывшего мужа Варей, которую он тоже пытался обмануть на деньги», — обмолвилась артистка.

Она отметила, что счастлива, если ее дочка счастлива. При этом звезда не понимает, чего не хватало ее наследнице.

«Я не знаю, чего ей могло не хватать. Значит ее подкупили таким образом, нарисовали такую картинку, которая ей понравилась», — считает Волочкова.

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