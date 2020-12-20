«Очень сексуальная»: 52-летняя Бондарчук позировала в бикини винного оттенка

Телеведущая с мужем отправились отдыхать на Мальдивы.

Несколько дней назад Светлана Бондарчук отметила свое 52-летие. На вечеринку, которая прошла в индийском стиле, были приглашены многие звезды шоу-бизнеса. Поздравить блондинку лично пришли Яна Рудковская, Ксения Собчак, Владимир Пресняков с Натальей Подольской и другие звезды. Ну а сразу после дня рождения Светлана вместе с мужем Сергеем Харченко отправились на Мальдивы.

В своем Instagram Бондарчук показала первые снимки с отдыха. Она позировала в бикини винного оттенка.

«Лучший сюрприз оказаться после праздника на Мальдивах», — написала Бондарчук.

Фанаты пожелали паре хорошего отдыха.

«Красивых закатов и рассветов! Очень красивая! Очень сексуальная! Ты самая прекрасная! Заслужила!», — писали пользователи Сети.

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