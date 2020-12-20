«Я по-прежнему шатко стою на своем»: Шнуров ответил всем в привычной форме

На днях Сергей Шнуров принял участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, где спросил о помощи российских хакеров Дональду Трампу. Глава государства даже поблагодарил его, что артист разговаривал без мата.

Шнуров не сдает своих позиций и продолжает писать на привычном ему языке. На этот раз он опубликовал в своем Instagram очередное стихотворение, ответив всем своим ненавистникам.

«Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,

Я по-прежнему шатко стою на своем.

Не собьет меня ветер с маршрута моева:

Нет покоя коллегам, впал в ступор народ», — написал Шнуров.

В то же время многие жалуются на бранную речь музыканта. Недавно об этом говорил продюсер Иосиф Пригожин. В интервью Teleprogramma.pro муж Валерии отметил, что употребление нецензурной лексики неплохо было бы вообще запретить.

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