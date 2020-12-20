«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость
«С кусочками говядины»: Дмитрий Колдун показал свою новогоднюю елку
Видео

«Я по-прежнему шатко стою на своем»: Шнуров ответил всем в привычной форме

Артист опубликовал стихи с нецензурной бранью в своем Instagram.

«Я по-прежнему шатко стою на своем»: Шнуров ответил всем в привычной форме
Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

На днях Сергей Шнуров принял участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, где спросил о помощи российских хакеров Дональду Трампу. Глава государства даже поблагодарил его, что артист разговаривал без мата.

Шнуров не сдает своих позиций и продолжает писать на привычном ему языке. На этот раз он опубликовал в своем Instagram очередное стихотворение, ответив всем своим ненавистникам.

«Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,
Я по-прежнему шатко стою на своем.
Не собьет меня ветер с маршрута моева:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ», — написал Шнуров.

В то же время многие жалуются на бранную речь музыканта. Недавно об этом говорил продюсер Иосиф Пригожин. В интервью Teleprogramma.pro муж Валерии отметил, что употребление нецензурной лексики неплохо было бы вообще запретить.

Смотрите также:

Тэги

Сергей ШнуровСергей Шнуров последние новостистихотворение ШнуроваШнуров новости