«Я бы выгнал Дмитрия Нагиева»: Сергей Шнуров принял непростое судейское решение на проекте «Голос»

Во время завершающего выпуска вокальных «поединков» 47-летний лидер группы «Ленинград» выступил вместе со своими подопечными.

Музыкант и наставник шоу «Голос» на Первом канале Сергей Шнуров поддержал своих певцов и вышел с ними на сцену. Во время выступления Лейлы Мурадовой и Оксаны Устиной Сергей Владимирович сыграл на бубне.

Рок-исполнитель поставил номер в своем фирменном стиле, который Баста назвал съемками клипа группы «Ленинград».

«У меня было впечатление, что снимается клип группы «Ленинград». Он называется «Гендиректор»», — заявил Василий Вакуленко, намекая на экспрессивную игру Шнурова.

Сам артист так объяснил свой поступок:

«Я не мог пройти мимо этого судьбоносного номера».

Заметил жажду сцены у коллеги и Валерий Сюткин. Он обратился к Шнурову после выступления:

«Яркий номер, Сереж. Скучаешь по работе?».

Сергей только покивал головой в ответ и добавил, что ему трудно будет сделать свой выбор, так как он был всерьез увлечен игрой на бубне. Вдобавок обе девушки, по мнению наставника, справились со своими задачами. Однако Шнурову все же пришлось попрощаться с Оксаной Устиной.

«Я бы, конечно, выгнал Дмитрия Нагиева. Даже пытался два сезона назад», — пошутил артист.

Ведущий программы не мог не отреагировать на эти слова. Нагиев указал коллеге:

«Сергей Владимирович, я извиняюсь, у Вас пузо вылезло». «Я знаю», — сказал Шнуров, поправляя рубашку.

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