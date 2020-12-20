«Первая встреча»: Александр Васильев поделился совместным фото с Моргенштерном

На днях состоялось поистине историческое событие. Произошла встреча двух известных людей, о потрясающем сходстве которых не сказал, пожалуй, только ленивый.

В студии программы «Давай поженимся!» пересеклись популярный музыкант Алишер Моргенштерн и телеведущий и историк моды Александр Васильев.

Александр Александрович, судя по всему, остался доволен общением с музыкантом, так что даже опубликовал в Instagram совместное фото с ним.

«Моя первая встреча с Моргенштерном в эфире программы «Давай поженимся!». Смотрите 24 декабря на Первом канале», — подписал снимок Александр Васильев. View this post on Instagram A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

Интересно, что ракурс для фото выбран такой, чтобы подчеркнуть очевидное сходство Васильева и Моргенштерна. Так что, именно это и принялись обсуждать подписчики телеведущего.

«Моргенштерн удивительно на него молодого похож», «Я тоже заметила сходство, думала, они родственники», «Совсем не похож, просто у обоих квадратные подбородки», — высказываются в Сети.



Кстати, во время передачи «Давай поженимся!» Васильев и Моргенштерн сдали ДНК-тесты, чтобы уже поставить точку в вопросе, родственники они или просто двойники.

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