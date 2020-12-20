«Не смогли заинтересовать зрителя»: Алена Рапунцель объяснила причину закрытия «Дома-2»

Бывшая участница реалити-шоу высказала свое мнение по поводу последних событий.

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель назвала причины, которые, на ее взгляд, привели к закрытию телестройки. На своей странице в Instagram бывшая звезда реалити-шоу заявила, что виной тому кадровая политика.

За последнее время «Дом-2» покинули многие топовые персонажи, ради которых поклонники включали телевизор. К таким топам Рапунцель, безусловно, причисляет и себя. Напомним, Алена ушла с проекта в июле этого года.

По словам девушки, ярким экс-участникам создатели проекта так и не смогли найти достойной смены.

«Не пришла та замена людям, которые ушли из «Дома-2». И не смогли новые ребята заинтересовать зрителя, и это факт. Рейтинги дали максимальный скачок вниз», — поделилась Алена своим мнением.

Напомним, новость о том, что проект «Дом-2» закрывается, стала достоянием общественности в минувшую пятницу, 18 декабря.

Руководство телеканала ТНТ официально объявило о своем решении, уточнив, что финальное шоу «Дом-2» выйдет в эфир 30 декабря.

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