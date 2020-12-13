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«Я уверена, что у них контракт»: Алена Рапунцель из «Дома-2» высказалась о романе Ольги Бузовой и Давы

Бывшая участница реалити-шоу поделилась своим мнением относительно того, что связывает певицу с Манукяном.

«Я уверена, что у них контракт»: Алена Рапунцель из «Дома-2» высказалась о романе Ольги Бузовой и Давы
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Ведущая проекта «Дом-2» и популярный блогер Ольга Бузова уже довольно продолжительное время встречается с музыкантом Давидом Манукяном. Парочка не скрывает своих чувств, обожая демонстрировать их публично. Ольга и Дава периодически говорят о том, что готовы пожениться и обзавестись наследниками.

Поклонники пары с нетерпением ждут, когда же те объявят дату свадьбы. Правда, не все. Часть аудитории настроена скептически и не верит в их роман, называя его обычной блогерской коллаборацией.

Подтвердила догадки некоторых пользователей о пиар-романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель.

Сурен Каграманов и Алена Рапунцель
Сурен Каграманов и Алена Рапунцель. Фото: YouTube-проект «Лучше – правду»

Во время интервью для YouTube-проекта «Лучше – правду» с Суреном Каграмановым она заявила, что считает отношения Ольги и Давы блогерским сотрудничеством. Более того, Алена дала понять, что обладает некими сведениями, которые позволяют ей говорить, что никакого романа у Бузовой и Манукяна нет.

«У меня есть очень много информации по поводу того, что у них коллаборация. Я уверена, что у них контракт, то есть на сто процентов», — заявила Алена Рапунцель.

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«Дом-2»google новостиАлена РапунцельблогерыДава и БузоваДавид МанукянколлаборацияОльга Бузова