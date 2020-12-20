«Шикарная»: Наташа Королева в бикини похвасталась стройной фигурой

Недавно Наташа Королева радовала своих фанатов снимками из Африки. Многие решили, что артистка решила провести отпуск на далеком Занзибаре. Сама же певица утверждала, что решила пожить на острове одна. Оказалось, что она принимала участие в съемках проекта – новое реалити-шоу на выживание получило название «Племя».

В своем Instagram Королева опубликовала снимок, на котором позировала в бикини и с массивными украшениями.

«Шикарная! Какая же вы классная! Горячая штучка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, летом в семье Королевой и Сергея Глушко разгорелся скандал. Сначала из дома певицы пропали деньги и бриллианты, а позже стриптизер был обвинен в измене, в чем позже и сознался. Артистка простила мужа, о чем рассказала в одном из интервью.

Смотрите также: