«В очередь все не стоят»: Авербух объяснил, почему с трудом набирает звезд на участие в «Ледниковый период»

Призер Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира, продюсер Илья Авербух является «отцом» шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Спортсмен впервые представил шоу со звездами и фигуристами в 2007 году. С того момента в фигурное катание влюбились миллионы россиян, и популярность этого вида спорта стала зашкаливающей.

В этом году «Ледниковый период» после нескольких лет перерыва вновь вернулся на экраны телезрителей. И участие в нем приняли 14 чемпионов-фигуристов и 14 не знакомых с фигурным катанием звезд. Как именно отбирает участников на ледовое шоу Авербух, он рассказал в эфире программы «Сегодня вечером» у Максима Галкина.

«Поиск людей – это всегда очень сложная затея. Честно, хотелось бы сказать, но в очередь все не стоят», — подчеркнул он.

Дело не только в том, что это занятие – очень травмоопасное. «Это очень много времени, это абсолютно надо учиться этому, тут без труда вообще невозможно ничего, на каком-то старом багаже не проехать совершенно», — заметил Авербух.

«Поэтому сказать, что мне звонят, нет – ищу всех я. Мы, конечно, стараемся максимально, чтобы найти участников, которые будут интересны широкой аудитории, чтобы за каждым уже были свои поклонники, чтобы они шли за ним», — поведал хореограф.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» уже вышел на финишную прямую. Имена победителей телепроекта станут известны совсем скоро.

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