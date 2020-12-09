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«Сонливость, слабость»: пиар-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Звезда угодила в клинику, по одной из версий, после передозировки «Виагрой».

«Сонливость, слабость»: пиар-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Пиар-директор продюсера группы «На-на» Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о состоянии своего подопечного, которого несколько дней назад выписали из больницы.

Вадим Горжанкин
Вадим Горжанкин. Фото: Globallookpress.com

«Бари Каримович выписан из больницы, но он пока ничего не делает. Он нигде не снимается. Просто у него сейчас состояние здоровья такое: сонливость, слабость. Он спит в основном. Ему надо еще несколько дней, чтобы войти в форму».

Вадим Горжанкин

Как отметил Горжанкин, у Бари Алибасова постельный режим. «Спит все время. Снотворные всякие ему дают действуют. Он сейчас такой вялый», — заявил пиар-директор.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов угодил в больницу после передозировки «Виагрой». В то же время его пиар-директор говорил, что, возможно, продюсер просто перепутал таблетки, которые пьет в последние месяцы. Не исключен вариант, что он выпил их больше положенной дозы.

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