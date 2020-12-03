«Очень тронута»: Юдашкина в юбке-плиссе молочного цвета и черной блузе поблагодарила за поздравления

Светская львица, супруга Валентина Юдашкина Марина отпраздновала свой 62-й день рождения. Поздравить именинницу поспешили многочисленные друзья и близкие. Например, среди обратившихся к виновнице торжества в этот день оказались Татьяна Навка, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие, включая единственную дочь Юдашкиных Галину, которая проживает в Китае.

После празднования Марина Юдашкина обратилась к друзьям. В микроблоге она опубликовала фотографию, на которой позирует с букетом цветов в черной блузе и юбке плиссе молочного цвета.

«Хочу Всех поблагодарить, моих друзей и инстаспутников за поздравления и приятные пожелания! Я очень тронута», — написала Юдашкина.

А в свой день рождения Юдашкина нарядилась в роскошное алое платье с пышной юбкой. Она вместе с подписчиками микроблога «полистала» семейный фотоархив и показала, как выглядела на заре брака с модельером.

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