Гибкость на зависть: Утяшева в пижаме и с полотенцем на голове изобразила ногами елочку

С приближением Нового года настроение у многих звезд стремительно улучшается. Нарядив елочку вместе с семьей, телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева решила запустить в Сети челлендж вслед за английской знаменитостью Викторией Бекхэм. Только с отечественным уклоном.

«Устроим челлендж, который начала Виктория Бекхэм. Но мне кажется, надо дать наш, русский, ответ», — решила Утяшева.

И гимнастка продемонстрировала свою знаменитую гибкость, закинув ногу с мишурой себе за голову. Вслед за ней отправилась другая, и получилась своеобразная елочка. При этом Утяшева позировала в пижамке и с полотенцем на голове.

«У нас так дома может только кошка», «Огонь!», «Я конечно, если это исполню, то наверное буду звездой травмпункта!!! Ляся- ты огонь!», «Лясечка, ты вообще молодец, лучше уже никто не сможет», «Вот это гибкость!», — пишут фолловеры.

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