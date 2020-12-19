Стильная: Навка появилась на радио в белой блузке и черной юбке мидакси с пайетками

45-летняя олимпийская чемпионка пришла на интервью вместе с Тиной Канделаки.

«Это новогодний подарок для «Радио «Комсомольская правда». Таню ждали год!», — с такими словами Тина Канделаки «привела» Татьяну Навку на радиоэфир. Две долгожданные гостьи появились в фойе редакции, чтобы дать эксклюзивное интервью.

«Получился позитивный, искрометный и местами серьезный разговор двух таких разных, но успешных, каждая в своей сфере, женщин!», — поделилась Навка.

Для радиоэфира Татьяна Навка облачилась в белую рубашку и черную юбку длины мидакси, вышитую блестящими пайетками. Образ очень понравился многим поклонникам фигуристки, и они поделились в комментариях:

«Юбка шикарная!!», «Какие хорошенькие», «Танюшка, юбка огонь», «Две звезды!», «обворожительная Таня, восхищаюсь, здоровья и процветания Вам», «Татьяна какая вы позитивная и роскошная женщина!!», — пишут люди.

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