«Смотрите, какая красивая!»: Навка с дочкой от Пескова показали, как нарядили елочку

Все ближе главный зимний праздник, и многие звезды уже спешат нарядить свои дома по-новогоднему. И, разумеется, установить главный символ зимнего торжества – елочку. Певица Кети Топурия уже завершила декорировать особняк и похвасталась, какой у нее получилась елочка.

Вслед за певицей новогодним оформлением дома занялась и фигуристка Татьяна Навка. Олимпийской чемпионке помогала ее младшая дочка, 6-летняя Надя Пескова. Множество игрушек, шаров и фигурок, а также мишуры и гирлянд ушло на декор лесной красавицы, и результат восхитил как дочку, так и маму.

«Смотрите, какая у нас красивая елочка получилась. Класс? Мы ее еще снимем вечером, как она мигает! Вау!», — не сдержала восторгов фигуристка.

Навка все-таки включила гирлянду, и елочка ожила – замигала разными огоньками и красками.

А вы уже нарядили дома елочку?

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