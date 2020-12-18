Ксения Собчак вспомнила, как ее взяли ведущей «Дома-2»

Звезда с ностальгией вспоминает о том, как была ведущей проекта.

Новость о закрытии «Дома-2» стала, пожалуй, самым обсуждаемым событием этой пятницы. Практически все медийные персоны, которые имели и пока еще имеют отношение к проекту, высказались о его ликвидации на телеканале ТНТ.

С ноткой ностальгии о закрытии проекта «Дом-2» написала на своей странице в Instagram Ксения Собчак. Бывшая ведущая шоу с благодарностью вспомнила, что именно с «Дома-2» началась ее карьера на телевидении. До этого блондинке отказывали в работе в кадре. Собчак призналась, что побывала на нескольких кастингах и везде получала отказ, кроме «Дома-2».

«Это моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время!» — написала Ксения Собчак.

Звезда поблагодарила проект за опыт, который она там получила. Ксения отметила, что она счастлива, что вовремя пришла и вовремя ушла с проекта.