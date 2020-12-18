«Беспокоится не только за себя»: Собчак высмеяла Боню, которая опасается прививки от коронавируса

Недавно Виктория Боня в своем микроблоге порассуждала на тему вакцинации против коронавируса. По мнению популярного блогера, такие действия могут привести к бесплодию. Мимо высказывания экс-участницы «Дома-2» не смогла пройти Ксения Собчак. Она высмеяла ее в своей рубрике «Осторожно, новости» на YouTube-канале.

«Якобы эта прививка содержат компоненты белка, которые приводят к бесплодию. Вика беспокоится не только за себя, но и за весь мир. Видимо, пока Викторией руководят не чипы, а какие-то шлаки», — сказала Собчак.

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Напомним, что недавно Боня устроила вечеринку в одном из пафосных ресторанов Москвы в честь своего 41-летия. На тусовку были приглашены многие звезды, а также множество журналистов.

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