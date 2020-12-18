«ТВ больше не будет прежним»: Ольга Бузова прощается с «Домом-2»

Ольга Бузова, которая обязана своей популярностью проекту «Дом-2», скорбит о его закрытии.

Звезда пришла на телестройку весной 2004 года, через полторы недели после ее открытия. И все шестнадцать с половиной лет существования проекта имя Ольги Бузовой было неразрывно связано с ним.

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Звезда призналась, что ей было невероятно больно узнать, что телестройка, с которой связана большая часть ее жизни, прекращает свое существование. Своими эмоциями Ольга Бузова поделилась в Instagram.

Телеведущая дала понять, что ей пока очень сложно принять и осознать, что в ее жизни больше не будет «Дома-2», не будет Лобных, не будет ребят-участников, со многими из которых он была дружна.

«Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу. «Дом-2», я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать, поэтому пока все. Прощай, Легенда. Навсегда твоя Оля», — написала Ольга Бузова.

Напомним, о том, что «Дом-2» закрывается, стало известно в эту пятницу, 18 декабря, от руководства телеканала ТНТ. Финальное шоу «Дом-2» выйдет в эфир 30 декабря.

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