«Это моя любимая работа!»: Бузова сделала выбор между «Домом-2» и «Ледниковым периодом»

Как отметила певица, она всегда возвращается на площадку со слезами на глазах.

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что несмотря на ее участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, она по-прежнему без ума от своих эфиров на «Доме-2» (ТНТ).

«Дом-2» — это моя любимая работа: и эфиры на Поляне, и шоу «Бородина против Бузовой». Я очень сильно всегда скучаю, даже когда меня нет всего пару дней. Возвращаюсь на площадку буквально со слезами на глазах!»

Ольга Бузова

Как добавила Ольга Бузова, она мечтает при этом победить на «Ледниковом периоде». Сейчас у нее совершенно нет свободного времени. Она занята почти 24 часа в сутки. Как заметила исполнительница, если бы в ее жизни не случился «Ледниковый период», то она нашла бы себе другое увлечение, сообщает «СтарХит».

Напомним, что на шоу Ольга Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Как отметила исполнительница, она не выбирала себе партнера. Ей его назначил идейных вдохновитель «Ледникового периода» хореограф Илья Авербух. Интересно, что в отличие от некоторых других участников Бузова и Соловьев ни разу не участвовали в подобных проектах.