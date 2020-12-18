«Девушка из Индии»: Собчак повеселилась на костюмированной вечеринке у Бондарчук

Светская львица организовала день рождения в индийском стиле.

Светлана Бондарчук, модель, блогер и светская львица, накануне отметила свой день рождения. Знаменитая блондинка устроила по такому случаю вечеринку с приглашением друзей и родных. Темой торжественного приема стала Индия, и приглашенные должны были учесть соответствующий дресс-код. Например, певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым появились на публике в национальных нарядах индусов.

Среди приглашенных была и журналистка Ксения Собчак. Девушка постаралась выдержать индийский стиль в своем образе, нарядившись в длиннополые одеяния и массивные украшения.

«Даже не знаю, достаточно ли я девушка из Индии сейчас?» — поразмышляла светская львица.

И у нее получилось стилизовать образ безупречно. Это заметил стилист Руслан Громов.

«Total look в восточном стиле Ксению Собчак, прямо скажем, украшает. Он ей близок, в ее образах, к слову, часто мелькают восточные аксессуары. Кроме того, в этом аутфите собраны модные цвета этого сезона — зеленый, синий, бордо», — подчеркнул Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.