«Барби»: белокурая Муцениеце запечатлелась в розовом свитере и голубых джинсах

К концу года сразу несколько знаменитостей решили внешне преобразиться. И если певица Наталья Сенчукова захотела внести в свой образ нотку озорства и моложавости, то для актрисы Кристины Асмус смена цвета волос стала вынужденной мерой – девушка готовится к роли и из блондинки превратилась в жгучую брюнетку.

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Вслед за Асмус кардинально сменила имидж и актриса Агата Муцениеце. Только у бывшей жены Павла Прилучного получилось наоборот – вместо темных коротких ее теперь украшают длинные белокурые локоны. Красавица стала привыкать к новой внешности и обыгрывать ее различными нарядами.

К примеру, на съемки Муцениеце прибыла в розовом свитере и голубых джинсах. «Барби», — заметила сама актриса, и засняла себя на память. Кстати, бронзовый оттенок кожи, который девушка приобрела на Мальдивах, усилил кукольность в новой внешности красавицы.

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