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Новогодние забавы: Эмин с дочкой Гавриловой слепили снеговика

Артист поделился снимком в своем микроблоге.

Новогодние забавы: Эмин с дочкой Гавриловой слепили снеговика
Эмин. Фото: instagram.com/eminofficial

Весной этого года стало известно о разводе Эмина с Аленой Гавриловой. Причины расставания ни певец, ни модель не называли и не называют до сих пор. Несмотря на раздельное теперь уже проживание артист продолжает часто видеться с их общей дочкой Афиной.

Дочка Эмина
Дочка Эмина. Скриншот: instagram.com/eminofficial

В своем микроблоге Эмин опубликовал трогательный снимок с девочкой. Он запечатлел наследницу рядом со снеговиком, который больше напоминал медведя. Афина позировала в зимнем комбинезоне и шапке с меховым помпоном.

Напомним, что у артиста есть еще трое старший детей. Сыновей-двойняшек Али и Микаила ему подарила дочь президента Азербайджана Лейла Алиева 12 лет назад. Еще одну девочку Амину музыкант удочерил ранее.

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