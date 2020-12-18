Новогодние забавы: Эмин с дочкой Гавриловой слепили снеговика

Весной этого года стало известно о разводе Эмина с Аленой Гавриловой. Причины расставания ни певец, ни модель не называли и не называют до сих пор. Несмотря на раздельное теперь уже проживание артист продолжает часто видеться с их общей дочкой Афиной.

В своем микроблоге Эмин опубликовал трогательный снимок с девочкой. Он запечатлел наследницу рядом со снеговиком, который больше напоминал медведя. Афина позировала в зимнем комбинезоне и шапке с меховым помпоном.

Напомним, что у артиста есть еще трое старший детей. Сыновей-двойняшек Али и Микаила ему подарила дочь президента Азербайджана Лейла Алиева 12 лет назад. Еще одну девочку Амину музыкант удочерил ранее.

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