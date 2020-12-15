«Победителя видно по стойке»: Эмин Агаларов сыграл с детьми в монополию

Музыкант обычно очень много времени проводит со своими наследниками.

Певец Эмин Агаларов в Instagram разместил красивый кадр, на котором он запечатлен со своими детьми – близнецами Али и Микаилом, а также приемной дочкой Аминой. Вместе с наследниками он сыграл в популярную во всем мире игру монополию. При этом на снимке один из сыновей Эмина Микаил запечатлен в «позе победителя».

«С детства монополия выявляет определенные способности человека. Победителя сегодня видно по стойке». Эмин Агаларов

«Отличное семейное фото. Счастья вам и вашим детям», «Какие все-таки у вас милые детки», «Победитель, по-моему, чем-то озадачен. Столько эмоций на лицах ваших детей. Счастья им», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сыновья-близнецы родились у Эмина от брака с Лейлой Алиевой. После развода дочка президента Азербайджана взяла из детдома на воспитание девочку Амину. Ее Агаларов считает родной. Также у музыканта есть маленькая дочь Афина от брака с моделью Аленой Гавриловой.

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