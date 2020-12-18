Никакого красного: Семенович нарядила елку по всем правилам года Быка

Певица утверждает, что в новогоднюю ночь следует обратить особое внимание на цвет декора и своего наряда.

С приближением главной ночи года многие звезды спешат украсить дома елочку. Певица Кристина Орбакайте накануне показала, как нарядила лесную красавицу у себя в апартаментах – волшебная атмосфера сразу же наполнила внутреннее пространство семейного гнездышка эстрадной дивы.

Поспешила создать новогоднее настроение в интерьере и певица Анна Семенович. Артистка показала, как нарядила елочку, и обратила внимание подписчиков на важный момент:

«Вы знаете, что в этот Новый год нельзя надевать красный цвет, лучше отмечать новогоднюю ночь в стальном или черном цвете! И никакого мяса на столе, только птица и рыба. Много овощей и блеска», — подчеркнула звезда в Instagram.

Семенович учла рекомендации и в оформлении елочки. Ее пушистая хвойная красавица засияла инеем, золотом и небесным цветом.

Смотрите также