Надеть праздник: Орбакайте, Лорак и Брежнева выбрали концертные наряды с бахромой

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что актуальность этого декора одежды с приближением 2021-го года лишь нарастает.

С приближением Нового года многие звездные модницы, участвующие в различных праздничных съемках, засветили свои концертные наряды. Среди ослепительных платьев и аутфитов ярко выделяется бахрома. Ее мы заметили на Ани Лорак, Кристине Орбакайте, Вере Брежневой.

Неужели бахрома настолько популярна, что выйти в точно таком же платье, как у коллеги, в текущем сезоне незазорно, и почему вписать этот декор можно в любой аутфит, мы спросили у стилиста-имиджмейкера Анастасии Пахолковой.

«Бахрома, дерзко ворвавшаяся не только на подиум, но и в обыденную жизнь всех модниц в 2020, переходит в 2021-й. Богатый своей историей происхождения элемент одежды у большинства людей ассоциируется с Диким Западом, но если поразмыслить, то всплывают образы из 20-х, которые наглядно отражены в фильме «Великий Гэтсби», а также наряды свободолюбивых хиппи из 60-х. Сейчас же бахрома повсюду, ее можно встретить не только в вариантах одежды из летящей ткани, но и из более утяжеленных фактур, таких как кожа, в том числе замшевая, велюр, жесткая костюмная ткань», — рассказала Анастасия Пахолкова.

В преддверии новогодней ночи просто невозможно обойти стороной и бахрому, выполненную с использованием всевозможных блестящих единиц декора: пайеток, бисера, страз и других завораживающих фактур. Поэтому неудивительно, считает имиджмейкер, что знаменитости, привыкшие к поблескиваниям, не отказали себе в использовании бахромы в качестве декора нарядов.

Певица Вера Брежнева отправилась на выступление в жакете с бахромой из страз и в комплект к нему – такой же топ. В качестве низа эстрадная дива выбрала джинсы.

«Отличное сочетание», — оценила Анастасия Пахолкова. И объяснила: «Повседневный довольно нейтральный низ уравновешивает образ, сглаживая помпезность верха. В таком наряде сложно вписаться в серые будни, а вот для праздничных выходов — очень даже!».

Кристина Орбакайте выгуляла черное платье в пол, декорированное крупными стразами. Бахрома на юбке и рукавах усилила праздничность образа эстрадной дивы.

«На Кристине Орбакайте платье с подолом-бахромой и объемными рукавами, все с тем же элементом, что и внизу, только закрепленным манжетами. Невзирая на консервативный цвет, платье выглядит довольно невесомым, а певица в нем будто парит в воздухе. Такой наряд выгодно смотрится на сцене, не оставляя равнодушным зрительный зал», — заметила эксперт.

Певица Ани Лорак вышла на сцену в ослепительном золотом платье из бахромы. Блеск наряда был виден с самых дальних рядов балконов.

«Концертный образ Ани Лорак невозможно обойти стороной. Переливающийся золотистый оттенок платья потрясающе гармонирует с цветом кожи певицы. А бахрома приходится очень кстати, поскольку во время танцев на сцене, она кокетливо движется, создавая нужный эффект яркости во время выступлений. Босоножки на трендовой платформе в тон платью отлично дополнили концертный аутфит Лорак», — отметила Пахолкова.

Кстати, практически в таком же наряде блистала на «Золотом Граммофоне» певица Полина Гагарина. Битву луков мы устраивать не будем, но лишний раз подчеркнем, насколько популярны платья с бахромой у звездных модниц.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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