«Прорвемся!»: Асмус расположилась на диване в красном брючном костюме и белых кроссовках

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус успешно совмещает материнство и карьеру в театре им. Ермоловой. Она воспитывает семилетнюю дочь Настю от комика Гарика Харламова, которая в новом учебном году впервые села за парту. Правда, отвести ее в первый класс звездная мама не смогла — съемки в Геленджике не позволили этого сделать.

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А вот в новом театральном сезоне у Асмус непривычно много свободного времени. Но это актрису не радует. Дело в том, что отмена спектаклей — мера вынужденная: вторая волна коронавируса не на шутку захлестнула представителей творческих профессий. Даже сама Асмус переболела минувшей осенью.

«Верю, что прорвеемся!!!! — не теряет оптимизма Асмус. И советует: «Берегите себя!!! Очень много друзей на карантине сидит. С разной степенью тяжести…».

Красавица предстала перед фанатами в красном брючном костюме и белоснежных кроссовках. Миниатюрный кроп-топ под жакетом гармонично сочетается с обувью, а любимый макияж губ – алый – перекликается со всем образом актрисы.

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