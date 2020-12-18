«Сказка у меня дома»: Михалкова вслед за Орбакайте показала, как нарядила новогоднюю елку

Многие звезды уже нарядили елочку дома, а также оформили по-новогоднему интерьер своих особняков. Например, сразу же по возвращении в Нью-Йорк из Москвы Кристина Орбакайте поспешила украсить символ Нового года. Пушистая елочка засияла настоящим волшебством на радость звездной хозяйке и ее семейству.

Вслед за Орбакайте нарядила елочку телеведущая Юлия Михалкова. Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» показала, как происходит процесс, у себя в Instagram. Девушка решила выбрать искусственную ель.

«Новогодняя сказка у меня дома», — радостно подписала снимки Михалкова.

В результате у Михалковой обосновалась трехметровая нарядная елочка, которая подарила атмосферу праздника и преобразила пространство дома.

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