«Всем пятюню»: Костомаров впервые показал лицо пятилетнего сына

После завершения съемок в шоу «Ледниковый период» Роман Костомаров с Оксаной Домниной и детьми улетели отдыхать на Мальдивы. Пара воспитывает 9-летнюю дочь Настю и 5-летнего сына Илью. Его лицо фигурист впервые показал своим фанатам. Снимок с ребенком Роман опубликовал в Instagram.

«Всем пятюню от нас с сыном», — написал Косторомаров.

Подписчики отметили, что Илья очень на него похож.

«Папина копия! Какие классные! Супер-мальчишки! Красавцы!», — писали пользователи Сети.

Отметим, что на Мальдивских островах также отдыхает и другая участница шоу «Ледниковый период» — Олимпийская чемпионка Елена Ильиных с сыном, которому еще нет и года и возлюбленным – танцором Сергеем Полуниным.

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