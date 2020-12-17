«Музыкальные посиделки»: Басков показал, как побывал в гостях у вдовы Кобзона

Несколько дней назад вдова Иосифа Кобзона – Нелли отметила юбилей. Ей исполнилось 70 лет. Поздравить ее пришли звезды эстрады, среди которых были Владимир Винокур, Стас Михайлов, Александр Буйнов и другие. В своем Instagram Басков опубликовал видеоролик, на кадрах которого артисты исполнили песню «Я люблю тебя до слез» под аккомпанемент Игоря Крутого.

«Музыкальные посиделки у Нелли Кобзон», — подписал ролик Басков.

Фанаты поблагодарили Николая за такое видео.

«Приятная уютная у Вас атмосфера и компания что надо! Хорошо, когда друзья не забывают», — писали пользователи Сети.

Напомним, Иосиф Кобзон умер два года назад от онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении долгого времени. Ему было 80 лет.

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