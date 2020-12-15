«Женись, а потом ложками хлебай»: Нелли Кобзон вспомнила, как ее завоевывал муж

По словам вдовы музыканта, несколько лет у них ушло на притирку.

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свое знакомство с музыкантом, а также, как он покорял ее сердце.

«Я приехала в Москву. Ходила по музеям, театрам. И вот меня привели в дом к конферансье Эмилю Радову. Там все смотрели фильм «Белое солнце пустыни». Меня пригласили к столу, и я познакомилась с Иосифом Кобзоном. Я не сразу влюбилась, но что-то екнуло в сердце. Он пригласил меня гулять по ночной Москве. Но я отказалась, потому что с незнакомцами в первый день не гуляю. Потом мы пошли с ним в театр и все закрутилось». Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, она не сразу покорилась на тот момент уже очень известному исполнителю.

«Он мне говорит: «Поедем со мной на гастроли». Я отвечаю: «А в качестве кого я поеду? В качестве костюмера или твоей девушки?» У меня есть семья, мама и родственники. Я сказала: «Женись, а потом ложками хлебай». Он потом все время мне говорил, что я его на себе женила. Он поставил условие, что я должна быть со всеми доброй и гостеприимной.

Так не получилось. Добрым был всегда он. Я отвоевывала интересы семьи. Мне приходилось бороться с его друзьями, которые хотели утащить его в свои компании. Первые годы у меня была притирка с Иосифом. Каждый завоевывал свое место. Но в результате все получилось хорошо, хотя был период, когда мы с ним на полгода расходились», — заметила Нелли Кобзон.

Нелли и Иосиф Кобзон сыграли свадьбу в 1971 году. Они были вместе до самой смерти звезды в 2018 году.

Смотрите также: