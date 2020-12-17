Роскошно: Хмельницкая в платье с золотыми элементами облачилась в норковую шубу

Обывателям порой кажется, что звезды вроде небожителей, которые всегда выглядят, как на красной дорожке. Конечно, это не совсем так, ведь в большинстве случаев об известных артистах мы можем судить по снимкам, которые они тиражируют в Сети, а также из глянца.

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Актриса Алена Хмельницкая в личном блоге призналась, что на самом деле зимой предстает на улице в основном в пуховике. Однако, когда хочет почувствовать себя женщиной в полном смысле этого слова, она облачается в дорогие наряды. Один из них звезда продемонстрировала в Instagram.

Артистка примерила черное вечернее платье по фигуре с вышивкой золотыми бусинами. Поверх него любимица публики накинула роскошную шубу из норки терракотового оттенка.

Ранее Хмельницкая демонстрировала другой лук с пальто отечественного бренда, известного в Париже. Оно имеет любопытный дизайн, напоминая знаменитые туфли «лабутены». В знаковой обуви, воспетой группой «Ленинград», есть заметный красный элемент – подошва. А в этом пальто имеется нечто подобное – яркая алая подкладка.

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