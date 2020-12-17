Принцип «лабутенов»: Хмельницкая похвасталась пальто в стиле бохо-глэм с красной подкладкой

Алена Хмельницкая отметилась в пальто отечественного бренда, принцип которого напоминал знаменитые туфли «лабутены» с красной подошвой. Здесь в этом ярком тоне оказалась выполнена подкладка.

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Своим стильным приобретением актриса похвасталась в личном блоге, примерив с пальто кожаные брюки и черный свитшот в белым принтом-граффити.

«Дорогие друзья, даже если внешне мы кажемся закрытыми и неприступными, внутри каждого из нас бьется горячее сердце. И если почаще мы будем идти навстречу друг к другу с распростертыми объятиями, тем прекраснее и добрее будет наша жизнь! Вот такие мысли посетили меня, когда я надела пальто», — прокомментировала она.

Образ Алены Хмельницкой, который вдохновил ее на философские рассуждения Teleprogramma.pro попросила прокомментировать стилиста Эллу Маковей.

«В этом образе стилеобразующий элемент — пальто от российского бренда «Янина». Юлия Янина — одна из немногих россиянок, добившихся успеха в Париже. Ее коллекции prêt-a-porte несколько сезонов были представлены в универмаге Printemps. На актрисе мы видим модель макси в стиле бохо-глэм. Черное пальто с элементами из кожи и контрастной алой подкладкой Алена накинула поверх черного свитшота с белым логотипом (нескромная аналогия с провокационным брендом Balenciaga). Брюки из эко-кожи сидят крайне неудачно. Как неудачен и выбор модели обуви.

Можно было бы поддержать тему гламура, подобрав кожаные сапоги-ботфорты (возможно, на грубой тракторной подошве) и платье-свитер. В данном же случае пальто кажется инородным элементом, не связанным с остальными вещами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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