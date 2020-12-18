«Я счастлив в отношениях»: адвокат Сергей Жорин рассекретил новую избранницу

В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» юрист рассказал, что вместе с возлюбленной сейчас находится в Италии.

Известный адвокат Сергей Жорин никогда не скрывал, что его личная жизнь весьма насыщенна. К своим 42-м годам Сергей Викторович был женат аж пять раз, причем дважды из них на одной и той же женщине.

«Важно не то, сколько ты был в браке, а как ты умеешь расставаться и сохранять отношения, — отметил юрист в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду». — За исключением одного случая, у меня со всеми бывшими женами хорошие отношения. Они перешли в дружбу и взаимную поддержку».

Сергей Жорин дал понять, что сейчас не одинок. Вместе со своей возлюбленной звездный адвокат сейчас находится в Италии. Здесь, в небольшом городке, у Жорина есть дом, где он и его избранница пережидают пандемию коронавируса.

«Сейчас я счастлив в отношениях, — признался Жорин. — Рядом находится как раз мечта моих грез, которая тщательно контролирует все мои ответы. Под моей правой ногой находится провод, подключенный к розетке, и я если я что-то не так говорю, то меня бьет током. Шучу».

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