«Это было мужское решение»: Денис Клявер запечатлел взрослого сына, вернувшегося из армии

Думаете, дети звезд — сплошь рафинированные личности, которым незнакомы тяготы жизни? Вовсе нет, всех не стоит грести под одну гребенку. К примеру, в настоящий момент служит в армии старший сын Максима Виторгана и внук народного артиста Эммануила Виторгана Даниил. А накануне закончил службу наследник Дениса Клявера Тимофей.

Фотографию старшего сына 45-летний артист показал в личном блоге. В кадре предстает молодой мужчина в форме, очень напоминающий внешностью своего знаменитого отца.

«Рядовой Тимофей Клявер прохождение срочной службы закончил и отправлен в запас. (Рядовой в звании, но во время службы успел стать Чемпионом России). Это было правильное мужское решение, сынок. Год быстро пролетел, и теперь перед тобой открыты все двери. Уважаю и горжусь, Тимофей Денисович. Ты полностью готов к успешному путешествию в своей взрослой жизни. Дерзай, родной. А мы всегда рядом», — с гордостью подписал кадр Денис.

Отметим, что Тимофей родился во втором браке с танцовщицей Юлией из балета Лаймы Вайкуле. Первая жена Елена тоже занималась хореографией, работая у Михаила Шуфутинского, наследников она не подарила артисту.

От третьей жены Ирины, юриста и предпринимателя, у Клявера родился сын Даниэль, сейчас ему семь лет. У певца также есть дочь 15-летняя Эвелина, она появилась после короткого романа с Евой Польной.

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