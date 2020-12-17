«Наша елка»: Орбакайте показала, как нарядила хвойную красавицу

Все меньше времени остается до Нового года, и многие звезды уже отчитались поклонникам, что украсили свои дома и нарядили елочки. Например, одна из самых высоких лесных красавиц обосновалась в особняке балерины Анастасии Волочковой. Четырехметровый символ Нового года танцовщица запечатлела на память и показала фолловерам в Instagram.

Самая сладкая елочка, пожалуй, у теледивы Леры Кудрявцевой. Звездная блондинка не может налюбоваться столь аппетитной пушистой красавицей, на которой и пирожные, и тортики, и леденцы, и конфеты. И искренне признается, что такой елки у нее не было еще никогда.

Нарядила символ праздника и певица Кристина Орбакайте. Старшая наследница Аллы Пугачевой проживает в Нью-Йорке с мужем и дочерью, и по возвращении из Москвы поспешила создать волшебную атмосферу в своем гнездышке.

«Наша елка», — подписала видео Орбакайте.

Кстати, младшая дочка Пугачевой, семилетняя Лиза Галкина тоже уже поучаствовала в новогоднем оформлении замка. Накануне вместе с папой и братом девочка похлопотала вокруг лесной красавицы.

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