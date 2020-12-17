Без сил: 70-летняя Надежда Бабкина прилегла в лифте

Артистка призналась, что к концу рабочего дня невероятно трудно передвигаться в вертикальном положении.

Народная артистка Надежда Бабкина в свои 70 лет обладает неуемной энергией. Ее хватает и на съемки программы «Модный приговор», и на репетиции в театре «Русская песня», и на выступления, а также встречи и выходы в свет.

Однако, к концу года силы оказались на исходе даже у столь нее. Звезда поделилась снимком, на котором прилегла в лифте, и призналась:

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!», — подписала фото артистка.

Бабкина позировала в черно-красном комплекте, состоящем из алой рубашки с воротничком, жилетки и брюк. Акцентными в образе стали яркие носочки. При этом, многие поклонники поддержали любимицу и оставили в комментариях много добрых слов.

«Надежда. Вы молодец! Я даже дома устаю. А Вы просто супер! Держитесь и выглядите потрясающе!», «Супер, без комплексов», «Отличное чувство юмора», «Огненная», «Нельзя так много работать, Надежда Георгиевна!», — написали фолловеры.

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Между тем, накануне Надежда Бабкина с коллегами по программе отсняли уже новогодние выпуски передачи «Модный приговор». На одну из съемок все трое телеведущих появились в кадре в красных нарядах.

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