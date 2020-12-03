Стеша Маликова для фото с отцом облачилась в костюм-тройку снежно-синего цвета

Юная модница выбирает для своего гардероба только актуальные тренды.

Признанный эксперт моды, телеведущая Эвелина Хромченко не раз называла брючный костюм в женском гардеробе самым грамотным приобретением. И многие модницы, в том числе знаменитые, эту рекомендацию взяли на вооружение. Часто в однотонных комплектах можно увидеть актрису Кристину Асмус, а также теледиву Леру Кудрявцеву.

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания всегда держит руку на пульсе модных веяний. И отказывать себе в стильном брючном костюме она не стала. Для совместного фото со своим знаменитым отцом красавица облачилась в тройку снежно-синего цвета.

«Двое из ларца одинаковы с лица», — подписала снимок Стеша.

Поклонники поспешили дать обратную связь красавице: «Какая же нежная девочка, прям обожаю!», «Красавица», «Очень красивые», «Не, Стеш ты копия мама!».

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К слову, у Дмитрия Маликова есть еще один ребенок — двухлетний сынок Марк. Он появился у музыканта и его жены Елены Изаксон с помощью суррогатной мамы.

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