«Еще маленькая»: Оля Рапунцель из «Дома-2» объяснила, почему не водит старшую дочь в садик

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко живут на проекте «Дом-2» вместе с двумя дочками – Василисой и Софией.

Старшей наследнице пары скоро будет три года. В соцсети звездных родителей часто упрекают в том, что они изолировали Василису от общества и лишили ее возможности общаться со сверстниками.

Ведь обычные дети, даже если они не ходят в детский сад, имеют возможность контактировать с себе подобными малышами во время прогулок во дворе. Василиса же лишена этого, поскольку находится на проекте. Ольга Рапунцель пообещала подписчикам, что совсем скоро ситуация изменится.

«Мы пойдем весной в сад, когда нам будет три годика. А сейчас у нас есть такая возможность, чтоб ребенок находился с нами, это ведь здорово, пока она еще маленькая девочка», — написала звезда «Дома-2» в Instagram.

Ольга Рапунцель дала понять, что не видит ничего плохого в том, что Василиса круглосуточно находится вместе с мамой и папой. В планах у родителей заняться развитием девочки, когда она еще немного подрастет.

Оля рассказала, что ближе к своим четырем годам Василиса начнет заниматься художественной гимнастикой, фигурным катанием и рисованием.

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