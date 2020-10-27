«От провокаций я очень устаю»: Ольга Рапунцель призналась, почему может уйти из «Дома-2»

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко – одна из самых крепких пар телепроекта «Дом-2». Муж и жена воспитывают двоих детей и в очередной раз претендуют на победу в конкурсе «Человек года». Кто-то считает, что супруги уже зазнались и занимают в «Доме» слишком много места. Но семья не собирается покидать периметр — у нее есть четкая цель для продолжения участия в этом реалити-шоу. Какая именно, Ольга не раскрывает, но все же признается, что есть обстоятельства, которые могут заставить ее покинуть проект. Например, если после всех интриг у нее лопнет терпение.

«Я хочу, чтобы меня никто не трогал. Но есть участники, которые вечно нас цепляют, везде суют свой нос, хотят нас оболгать, очернить. Хотят запутать зрителя! Хотя наша семья никогда никого первыми не трогает, — рассказала Рапунцель Teleprogramma.pro. — От таких провокаций я очень устаю, часто прошу выходной, чтоб просто не участвовать в таких склоках».

33-летняя девушка подчеркнула, что в случае ухода из «Дома-2» ее семье есть, где и на что жить, хотя супруги не считают себя богачами. Ольга уверена, что они с Дмитрием найдут свое дело, чтобы заработать и достойно воспитать дочерей. Но пока речь об уходе не идет: у пары хорошие отношения с ведущими и провокации других участников еще не вывели супругов из себя. Однако Рапунцель добавила, что как только интриги на проекте перейдут за грань, они с мужем соберутся и покинут проект.