В самом высоком ресторане в мире: Погребняк повеселилась на закрытой вечеринке Павлюченко

Бывший нападающий сборной России с размахом отметил 39-летие. Среди его гостей были футболисты и их жены.

В этом году многие звезды отказываются от пышных торжеств из-за пандемии коронавируса, но есть и те, кто рискнул собрать гостей и повеселиться. Недавно у себя дома закатил вечеринку Филипп Киркоров. Он не смог оставить дочку Аллу-Викторию без праздника по случаю девятилетия. При этом потом артист сдал тест на коронавирус. Также поступила и Виктория Боня, которая организовала праздник в Москве, отпраздновав 41-летие.

15 декабря свой день рождения отметил футболист Роман Павлюченко. Он тоже не стал обделять себя весельем и собрал гостей в фешенебельном ресторане Birds в башне ОКО в «Москва-сити», который считается самым высоким баром в мире. Именинник пригласил на вечеринку своих друзей, футболистов и их жен: Александр Самедов, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Артем Ребко.

Форварда «Урала» Павел Погребняк решил не нарушать режим тренировок, но в ресторан пришла его жена Мария. Как известно семьи спортсменов дружат, так как их квартиры находятся в одном доме.

В соцсети девушка поделилась кадрами с праздника. Она запечатлела, как девушки поют для гостей, раскачиваясь в качелях. Также имениннику вынесли большой торт под праздничную музыку. Мария насладилась изысканными блюдами. При этом она переживала, что долго наряжалась, но в итоге была одета, как официанты.

«Девочки, тот момент, когда ты долго выбирала наряд для мероприятия, а ты одета как официант», — констатировала она.

Веселье продлилось до поздней ночи. Футболист не поскупился на роскошный стол. Все его друзья остались довольны тем, как провели вечер.

Смотрите также: